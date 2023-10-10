Ремонтировать почты в селах предложили за счет инфраструктурного платежа

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для покрытия 50% убытков отделений "Почты России" в поселениях с населением менее 5 тысяч человек, а также для их реконструкции.