Шведы начали копировать тактику НАТО в Чёрном море? До сих пор обсуждается история с запуском беспилотников у северных границ России.
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Шведы начали копировать тактику НАТО в Чёрном море? До сих пор обсуждается история с запуском беспилотников у северных границ России.
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