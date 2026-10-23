Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок.
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Лучше и сказать бы никто и не смог,только ещё А.Пушкин мог сказать!!!!
Осень-осень золотая, х, осень!!!!Как хорошо о тебе сказал К.Паустовский!!!