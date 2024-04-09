PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Опять...? Старое доброе нижнепротерозойское "Вася + Катя = любофь"? Господи... Когда же вымрут эти одноклетошные пави...Романтики-вандалы...
  • Георгий Михалев
    Выдать пенсионерам оружие и лицензию на отстрел. Стрелять прямо в дверях, на пороге квартиры. Городским администрация...«Проверят квартир...
  • Виктор Кольцов
    Провокаторы хреновы в этом ПРИМПРЕСС.«За услуги ЖКХ с ...

Приморцы зарабатывают почти в два раза меньше, чем москвичи

Приморцы зарабатывают почти в два раза меньше, чем москвичи

В Приморье средняя зарплата оказалась чуть ниже, чем средняя зарплата по стране, сообщает PRIMPRESS. Росстат обнародовал данные за 2023 год по показателю размера заработной платы и максимальному разрыву между регионами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх