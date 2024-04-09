Приморцы зарабатывают почти в два раза меньше, чем москвичи

В Приморье средняя зарплата оказалась чуть ниже, чем средняя зарплата по стране, сообщает PRIMPRESS. Росстат обнародовал данные за 2023 год по показателю размера заработной платы и максимальному разрыву между регионами.
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