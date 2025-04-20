Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Как мы с парнями и предполагали, в течение суток будем выхватывать от хохла в одно лицо. Примерно на полчаса хватило перемирия. Потом по позициям начала работать стволка хохлов." — вести с фронта

"Как мы с парнями и предполагали, в течение суток будем выхватывать от хохла в одно лицо. Примерно на полчаса хватило перемирия. Потом по позициям начала работать стволка хохлов." — вести с фронта

Вкратце. ВВП объявил Пасхальное перемирие. Зеленский предложение не принял. Вожак (разведчик, писатель Дмитрий Филиппов) пишет: «Как мы с парнями и предполагали, в течение суток будем выхватывать от хохла в одно лицо.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Какое перемирие,от кого ждать перемирия,от просроченного?Не смешите мои тапки!
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13 час.
Александр _
Не понимаю, в чем паника, в чем переиграл, каждый год объявляется пасхальное перемирие. Пора уже привыкнуть.
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12 час.
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