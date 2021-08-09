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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...
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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...
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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

В Москве на Тверской улице водитель спорткара на огромной скорости врезался в легковушку

В Москве на Тверской улице водитель спорткара на огромной скорости врезался в легковушку

В Москве на Тверской улице столкнулись два Mercedes - спорткар AMG GT врезался в E-200. Удар был такой силы, что спортивную машину отбросило в стену гостиницы InterContinental.

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