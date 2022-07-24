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«Мы не бедные родственники»: аграрии ЛНР к воссоединению с Россией готовы

«Мы не бедные родственники»: аграрии ЛНР к воссоединению с Россией готовы

ЛНР и ДНР после вхождения в состав Российской Федерации обузой для бюджета РФ не будут. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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