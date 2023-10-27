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SUSANIN

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Жителей Удмуртии предупредили о новом виде мошенничества с купюрами в 5000 рублей

Жителей Удмуртии предупредили о новом виде мошенничества с купюрами в 5000 рублей

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о новом виде мошенничества. Как сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России, полиция фиксирует рост обращений на мошенничество с новыми банкнотами.

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