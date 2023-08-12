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Экс-разведчик США Риттер заявил, что Зеленский — лучшее оружие Москвы

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Зеленский — лучшее оружие Москвы

Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу George Galloway объяснил, почему Зеленский — «лучшее оружие» Москвы.

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