Подготовка Украины к новому наступлению весной 2024 года является «милитаристическим вампиризмом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.
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