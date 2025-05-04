Власти США подали в суд на Колорадо и Денвер по вопросу борьбы с мигрантами

Исковое заявление на руководство штата Колорадо и города Денвера (столицы штата) в связи с чинимыми ими препятствиями в борьбе федерального правительства с нелегальными мигрантами направила в суд администрация президента США Дональда Трампа, 3 мая сообщает газета New York Times.
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