Власти США подали в суд на Колорадо и Денвер по вопросу борьбы с мигрантами

Исковое заявление на руководство штата Колорадо и города Денвера (столицы штата) в связи с чинимыми ими препятствиями в борьбе федерального правительства с нелегальными мигрантами направила в суд администрация президента США Дональда Трампа, 3 мая сообщает газета New York Times.