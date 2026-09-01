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ВС РФ создают оперативный вакуум в тылах противника

ВС РФ создают оперативный вакуум в тылах противника

Ночная серия ударов 31 августа — это не просто «очередная массированная атака», это системная работа по созданию оперативного вакуума в тылах противника Фото: АР Обратите внимание на географию: восемь областей, от Волыни до Запорожья.

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