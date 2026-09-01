ВС РФ создают оперативный вакуум в тылах противника

Ночная серия ударов 31 августа — это не просто «очередная массированная атака», это системная работа по созданию оперативного вакуума в тылах противника Фото: АР Обратите внимание на географию: восемь областей, от Волыни до Запорожья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Он зиговал и пел...
- "Мир подошёл к ре...
- IV Глава Пентагона Х...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым