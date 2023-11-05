Ядерный аккорд на сцене: SHAMAN и символика власти в праздничном концерте Юлия СоколоваВ честь празднования Дня народного единства, Первый канал представил зрителям телеверсию петербургского концерта певца SHAMAN, который не оставил равнодушным широкую аудиторию.
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