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Как атака на инфраструктуру Одессы изменит работу портов Украины

Как атака на инфраструктуру Одессы изменит работу портов Украины

Российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Одессы и Одесской области.

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