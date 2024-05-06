Войну на истощение России не выиграть: Три источника пополнения ВСУ и одно возможное решение

Олег Самойлов Ну, нельзя так сказать, что потеря 90% войск, но потери серьёзно увеличиваются в ходе наступления. Действия от обороны потери снижают, но они же снижают и скорость продвижения, как ни крути...

Олег Самойлов твая ссыкливась-ссучнась! Вот бытебя, падаль, дав пекло сунуть! Ты бы там показала, пашто фунт долларей! Ты ж у нас спесиялист по всем вопросам! Ну-ну, попизди еще, мразота!