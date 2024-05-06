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Войну на истощение России не выиграть: Три источника пополнения ВСУ и одно возможное решение

Войну на истощение России не выиграть: Три источника пополнения ВСУ и одно возможное решение

    В иностранных СМИ всё чаще пишут о том, что Россия не меняла своей стратегии с зимы 2022 года. Москва делает ставку на истощение ВСУ, причём в меньшей степени на передовой и намного больше — в западных обществах.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Ну, нельзя так сказать, что потеря 90% войск, но потери серьёзно увеличиваются в ходе наступления. Действия от обороны потери снижают, но они же снижают и скорость продвижения, как ни крути...
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11 час.
Олег Самойлов
твая ссыкливась-ссучнась! Вот бытебя, падаль, дав пекло сунуть! Ты бы там показала, пашто фунт долларей! Ты ж у нас  спесиялист по всем вопросам! Ну-ну, попизди еще, мразота!
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11 час.
Ваша Светлость
Помойлушка, душенька, я с тобой даже спорить не стану, ты же у нас тут один хфельдмаршал, воюй дальше, сынок!:))))
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11 час.

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