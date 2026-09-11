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ВЦИОМ оценил шансы партий на выборах в Госдуму в 2026 году

ВЦИОМ оценил шансы партий на выборах в Госдуму в 2026 году

По прогнозу аналитического центра, «Единая Россия» может получить 51–53% голосов, а «Справедливая Россия» пока находится у пятипроцентного барьера.

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