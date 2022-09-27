Ролдугин и Култышев исполнили в Петербургской филармонии шедевры Дебюсси и Рахманинова

Народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и лауреат международных конкурсов Мирослав Култышев в понедельник, 26 сентября, исполнили сонаты Брамса, Дебюсси и Рахманинова в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им.