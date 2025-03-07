Многодетная мать оказалась за решеткой: главное за сутки в Сибири

Многодетной домохозяйке из Омской области изменили условный срок на реальное заключение, пассажиры больше 11 часов не могут вылететь из Красноярска, в столице Сибири лихач едва не раздавил женщину с коляской, названы самые заманчивые вакансии на удаленке, график выплат пенсий временно изменился, а мошенники придумали новую аферу на 8 Марта.
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