В России предлагают запретить использовать детей в рекламе вредной еды

Депутат Госдумы Борис Гладких уже обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой.В Госдуме России предложили запретить использование изображений детей для рекламы товаров с высоким содержанием сахара, жира и соли.
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