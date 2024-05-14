Взятка едва не ушла со счета Соломенского лесозавода

В последний момент Андрей Пладов успел притормозить Директор Соломенского лесозавода Андрей Пладов вбежал в кабинет руководителя финансово-экономического отдела Кристины Семилетовой и срочно приказал отменить платеж на 6 миллионов рублей.
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