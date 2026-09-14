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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд – лучший игрок матча «МЮ» и «Ман Сити» с 8.0 по Индексу ГОЛа. Удаленный на 23-й Фоден получил 5.3

Нападающий Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом матча 4-го тура АПЛ между « Манчестер Юнайтед » и «Манчестер Сити» (0:1) по Индексу ГОЛа.

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