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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин рассказал о введении электронных студенческих билетов в колледжах Москвы

Собянин рассказал о введении электронных студенческих билетов в колледжах Москвы

В московских колледжах введут электронные студенческие билеты. Сергей Собянин сообщил, что цифровой документ будет равнозначен бумажному, а традиционный формат сохранится.

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