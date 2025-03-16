На архангельском стадионе «Труд» сегодня опеределится второй финалист Чемпионата России по хоккею с мячомНапомним, что выход в полуфинал «жёлто-зелёным» дался нелегко — сначала команда потерпела обидное порежение на выезде в Красноярске, а затем два раза обыграла «Енисей» на домашнем льду.