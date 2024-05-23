В Рособрнадзоре рассказали о проведении ЕГЭ в регионах, пострадавших от паводка

По последним данным, подтопления есть в 119 регионах страны Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, что главы регионов, пострадавших от паводка, не обращались в ведомство, чтобы провести ЕГЭ в особом порядке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии