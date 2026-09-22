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How-To Geek: компьютер можно не выключать после работы

How-To Geek: компьютер можно не выключать после работы

Современный компьютер необязательно отключать после работы. Об этом сообщило издание How-To Geek . Информация о том, что в режиме ожидания устройство изнашивается и тратит электричество, — это миф, подчеркнули в материале.

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