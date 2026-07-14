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Нилов: в закон об обязательном соцстраховании будут внесены изменения

Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что правительство России одобрило законодательную инициативу, направленную на корректировку Федерального закона об обязательном социальном страховании.

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