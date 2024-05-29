Востоковед объяснил важность одобрения письма о намерении Таиланда вступить в БРИКС

Таиланд с XIX века придерживается многовекторной дипломатии, что оставляет заметный след на нынешней ориентированности Бангкока на поиск таких разумных и выгодных решений, как участие в объединении БРИКС.
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