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Почему в США обеспокоены планами РФ совершить 40 запусков космических ракет

Почему в США обеспокоены планами РФ совершить 40 запусков космических ракет

На прошлой неделе, 29 февраля, российская РН «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту 19 спутников, среди которых метеорологический «Метеор-М», 16 малых аппаратов системы SITRO-AIS для отслеживания морских судов, аппарат для дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М» и один спутник в интересах Ирана.

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Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
А  если не запустит!!? кто ответит за базар???
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10 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
А что бабло ужо на эти 40 ракет выделены!!??? ну тогда точно запустял и перевыполнят
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10 час.
Nazim Ярмагомедов
Амеры,не ваше собачье дело! ВИВА ПУТИН!
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5 час.

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