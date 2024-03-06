Почему в США обеспокоены планами РФ совершить 40 запусков космических ракет

На прошлой неделе, 29 февраля, российская РН «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту 19 спутников, среди которых метеорологический «Метеор-М», 16 малых аппаратов системы SITRO-AIS для отслеживания морских судов, аппарат для дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М» и один спутник в интересах Ирана.