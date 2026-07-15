Пенсионер накачивал женщин наркотиками и насиловал

Прокуратура Берлина выдвинула обвинение против 68-летнего мужчины, который в течение нескольких лет находил женщин на сайтах для знакомств, добавлял в их алкоголь снотворные препараты, совершал изнасилования и записывал это на видеокамеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии