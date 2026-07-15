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Аргументы и Факты

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Пенсионер накачивал женщин наркотиками и насиловал

Пенсионер накачивал женщин наркотиками и насиловал

Прокуратура Берлина выдвинула обвинение против 68-летнего мужчины, который в течение нескольких лет находил женщин на сайтах для знакомств, добавлял в их алкоголь снотворные препараты, совершал изнасилования и записывал это на видеокамеру.

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