CNN: третья фаза операции ЦАХАЛ в секторе Газа продлится до января

l leonid Хамас потерял Газу уже навсегда Палестинцев в Газе, скоре всего уже не будет. Чего добился хамас, одному только ему известно. Придурки. И зачем он только это сделал.Чтобы убить тысячи палестинцев? Ведь понимал хамас чем это кончится. Это только говорит о том, что хамасу на жителей Газы, было абсолютно насрать от слова совсем.

Павел ПОЛИЩУК Не спеши, а то успеешь. Рано хоронить ХАМАС, лучше похорони ЦАХАЛ. Больше пользы будет. А. и ещё поддержи жидобандеровцев в Украине, тогда сразу станет понятной твоя точка зрения. Тебе ведь наплевать на резолюцию ООН о создании палестинского государства и многолетнюю борьбу за свободу Организации Освобождения Палестины во главе с Ясиром Арафатом.