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CNN: третья фаза операции ЦАХАЛ в секторе Газа продлится до января

CNN: третья фаза операции ЦАХАЛ в секторе Газа продлится до января

Американские чиновники предупредили, что третья фаза силовой операции Армии обороны Израиля в секторе Газа может продлиться до января.

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Комментарии
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l
leonid
Хамас потерял Газу уже навсегда  Палестинцев в Газе, скоре всего уже не будет. Чего добился хамас, одному только ему известно. Придурки.  И зачем он только это сделал.Чтобы убить тысячи палестинцев? Ведь понимал хамас чем это кончится. Это только говорит о том, что  хамасу на жителей Газы, было абсолютно насрать от слова совсем.
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13 час.
Павел ПОЛИЩУК
Не спеши, а то успеешь. Рано хоронить ХАМАС, лучше похорони ЦАХАЛ. Больше пользы будет. А. и ещё поддержи жидобандеровцев в Украине, тогда сразу станет понятной твоя точка зрения. Тебе ведь наплевать на резолюцию ООН о создании палестинского государства и многолетнюю борьбу за свободу Организации Освобождения Палестины во главе с Ясиром Арафатом.
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10 час.
Владимир Алтайцев
А вам,иудеям, плевать на всех людей  в мире. Вы  всех ненавидите, всем  гадите, считая себя выше всех. А  это открытый  нацизм.
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9 час.

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