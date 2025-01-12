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Круговой про «Зенит»: «Я ни на кого не обижен. Нет цели доказать, что со мной зря расстались, цель – победить с ЦСКА»

– Первый матч после паузы – игра с «Зенитом». – Петербург – родной город для меня, много времени провел там.

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