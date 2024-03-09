Самые нелепые ошибки, допущенные при ремонте

Мастера с руками не из того места — живут повсюду! Если вы когда-нибудь смотрели с сожалением на дело рук своих, или на то, что вам наворотили приглашенные мастера, эти фото станут вам бальзамом на сердце.
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