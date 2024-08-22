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Царьград

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"Падение Америки началось с этих трёх мужчин": В Конгрессе показали неожиданное фото

"Падение Америки началось с этих трёх мужчин": В Конгрессе показали неожиданное фото

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Комментарии
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Ильдус Мамлеев
Эвон оно как и Мишель Обама оказывается мужик! Педерасты по всему Миру лезут во власть! Воистину Сатана там правит балом!
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14 час.

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