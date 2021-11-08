США, Гранхольм: Байден рассматривает возможность использования SPR для снижения цен на бензин

Президент США Байден рассматривает выпуск стратегических нефтяных резервов (SPR), чтобы снизить цены на газ, заявила министр энергетики страны Дженнифер Гранхольм, выступая в воскресенье в передаче StПрезидент США Байден рассматривает выпуск стратегических нефтяных резервов (SPR), чтобы снизить цены на газ, заявила министр энергетики страны Дженнифер Гранхольм, выступая в воскресенье в передаче State of the Union канала CNN.