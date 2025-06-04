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Врач Вознесенский: в стоячих водоемах можно заразиться церкариозом

Врач Вознесенский: в стоячих водоемах можно заразиться церкариозом

Риск заражения церкариозом или "зудом купальщика" наиболее высок при купании в стоячих водоемах. Об этом "Москве 24" рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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