Врач Вознесенский: в стоячих водоемах можно заразиться церкариозом

Риск заражения церкариозом или "зудом купальщика" наиболее высок при купании в стоячих водоемах. Об этом "Москве 24" рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии