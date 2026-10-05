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Сборная страны под руководством Тверского представителя выступит в Китае

Сборная страны под руководством Тверского представителя выступит в Китае

19–20 октября в провинции Чжэцзян пройдёт международный турнир по мотоджимхане GYMKHANA INTERNATIONAL MASTERS, организованный Мотоциклетной лигой Китая (CMGSA).

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