Поздравляем Никифорова Алексея Николаевича с днем рождения! На свете нет ценнее мужа и заботливее папы, чем ты.
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Поздравляем Никифорова Алексея Николаевича с днем рождения! На свете нет ценнее мужа и заботливее папы, чем ты.