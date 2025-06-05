«Стрельба по своим: Дружественный огонь в Кабуле»

Кабул. 28.12.1979. Десантники 3-го парашютно-десантного батальона «Полтинника». Случались ли боестолкновения между советскими воинскими подразделениями в Кабуле 27 декабря 1979 года? Были ли случаи стрельбы по своим? Да, это происходило из-за отсутствия взаимосвязи и несогласованности действий.