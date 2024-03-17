Миф о чистке организма развеял врач

Последнее время стало модным проводить чистку организма от паразитов, передает inАktau.kz. Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил, что наличие животных в доме не требует чистки организма от паразитов.
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