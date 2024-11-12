«Всё зависит от трактовки». Имела ли Россия право присоединить Крым и начать спецоперацию?

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей издания «Военное дело» и объяснил свое видение правды в украино-российском конфликте.
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