БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Всё зависит от трактовки». Имела ли Россия право присоединить Крым и начать спецоперацию?

«Всё зависит от трактовки». Имела ли Россия право присоединить Крым и начать спецоперацию?

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей издания «Военное дело» и объяснил свое видение правды в украино-российском конфликте.

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Комментарии
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Ивашков
&quot;Имела ли Россия право присоединить Крым и начать спецоперацию?&quot; - Не право имела, а обязана была.
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