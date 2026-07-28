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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раньери стал техническим директором FIGC. Он сменил Мальдини, покинувшего пост после срыва назначения Пирло тренером сборной Италии

Клаудио Раньери назначен техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC). Раньери сменил в должности Паоло Мальдини, покинувшего свой пост после отказа от назначения Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии .

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