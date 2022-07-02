Закон и Порядок

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После расширения блока НАТО состав Балтийского флота РФ придется пересмотреть

После расширения блока НАТО состав Балтийского флота РФ придется пересмотреть

Вступление в блок НАТО Швеции и Финляндии представляет собой большую проблему для Минобороны РФ. Вскоре уже оба берега Балтийского моря юридически станут частью Североатлантического альянса, окончательно превратив его во «внутреннее море НАТО».

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