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Царьград

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В Великобритании учительницу судят за совращение мальчика спустя 30 лет

В Великобритании учительницу судят за совращение мальчика спустя 30 лет

В период совершения преступления женщина была замужем, а мальчику от 10 до 14 лет.В Великобритании 65-летнюю бывшую учительницу Дебору Франклин признали виновной в неоднократном совращении школьника, причём сами преступления относятся к периоду более чем 30-летней давности.

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