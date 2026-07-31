В Великобритании учительницу судят за совращение мальчика спустя 30 лет

В период совершения преступления женщина была замужем, а мальчику от 10 до 14 лет.В Великобритании 65-летнюю бывшую учительницу Дебору Франклин признали виновной в неоднократном совращении школьника, причём сами преступления относятся к периоду более чем 30-летней давности.