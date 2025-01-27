Всем привет, друзья мои! Сегодня обсуждаем новость про молодую пятую жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову, которая не так давно публично осудила дам, позволяющих себе ходить по улице с сумками - репликами дорогих брендов.
"Помойка разлилась"- Брухунова резко ответила Гордон и любительницам дешевых подделок
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Долго ли осталось этому старикашке? Эта глупая девица, быстро потратив его полтора миллиарда на сумочки с зайчиками , вернётся на свой огород с пластмассовой лейкой
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8 час.
Elena Dmitrieva
Что со стариками-армяшками? Почему они на старости становятся дураками? То умирающий джигарханян сошёлся с какой-то страшненькое и наглой хохлухой. Теперь петросян в то же дерьмо вляпался.
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7 час.
О
Ольга
Страшилка брехунова дорвалась до свалившихся на нее денег Петросяна, поэтому на радостях и хватает все подряд ртом и @опой!
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4 час.
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