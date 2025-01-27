"Помойка разлилась"- Брухунова резко ответила Гордон и любительницам дешевых подделок

Elena Dmitrieva Долго ли осталось этому старикашке? Эта глупая девица, быстро потратив его полтора миллиарда на сумочки с зайчиками , вернётся на свой огород с пластмассовой лейкой

Elena Dmitrieva Что со стариками-армяшками? Почему они на старости становятся дураками? То умирающий джигарханян сошёлся с какой-то страшненькое и наглой хохлухой. Теперь петросян в то же дерьмо вляпался.