Пентагон оформил отказ от руководства группой «содействия Украины» в Висбадене

Под руководством США западные союзники Киева в ноябре 2022 года создали Группу содействия безопасности – Украины (Security Assistance Group – Ukraine, SAG-U) со штаб-квартирой в Висбадене (Германия) для координации поставок военной помощи, обучения личного состава и логистической поддержки ВСУ.