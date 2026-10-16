«Он никогда меня не осуждал». Хэмилтон назвал своего самого близкого друга в автоспортеОткрытый источникВ последние годы карьеры Себастьяна Феттеля в Формуле 1 между немецким гонщиком и Льюисом Хэмилтоном стало заметно больше общего.
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