«Он никогда меня не осуждал». Хэмилтон назвал своего самого близкого друга в автоспортеОткрытый источникВ последние годы карьеры Себастьяна Феттеля в Формуле 1 между немецким гонщиком и Льюисом Хэмилтоном стало заметно больше общего.