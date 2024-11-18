Судьба Югославии – союз, в котором не было гармонии: 80 лет назад Красная армия освободила эту страну

Историки рассказали о внутренних противоречиях в Югославском государстве и о непростой участи народов, проживавших в нем В 1915 году деятели славянского движения основали в Лондоне Югославянский комитет – в него вошли представители словенцев, хорватов и сербов.
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