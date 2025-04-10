AMD тихо представила процессоры Ryzen 8000HX Dragon Range Refresh для игровых ноутбуков

AMD тихо представила процессоры Ryzen 8000HX Dragon Range Refresh для игровых ноутбуковAMD без лишнего шума анонсировала линейку мобильных процессоров серии Ryzen 8000HX, ориентированную на геймеров и пользователей, работающих с ресурсоёмкими задачами.
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