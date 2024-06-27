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Депутат возмутился новым порядком проведения выборов мэра города

Депутат возмутился новым порядком проведения выборов мэра города

Депутат Гордумы Александр Щебеньков на заседании Думы заявил, что новый порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра Читы ничем не отличается от старого, об этом сообщил корреспондент ZAB.

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