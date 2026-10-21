Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 21 октября сообщил, что назначил первого заместителя главы МИД Георгия Зурабашвили своим специальным представителем по вопросам отношений с Россией.
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